Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bir şüpheli, husumetli olduğu iş yeri sahibinin kebapçı dükkanını kurşunladı. Şans eseri kimsenin yaralanmadığı olayda kurşunlar, 2 müşterinin otomobiline ve iş yerinin kapısına isabet etti. Şüpheli, 6 gün önce yine iş yeri sahibinin dükkanını kurşunlamıştı.

Olay, Barış Mahallesi Terminal Caddesi üzerinde bulunan kebapçı dükkanında meydana geldi. İddiaya göre, K.A. isimli şüpheli, kiracısı olduğu ve bir süredir anlaşmazlık yaşadığı iş yerinin sahibi Y.G.’nin kebapçı dükkanını tabanca ile 6 el ateş ederek kurşunladı. Olayın ardından şüpheli kaçtı. Şüphelinin tabancasından çıkan kurşunlar 2 müşterinin otomobiline, dükkanın da giriş kapısına isabet etti. Olay sebebiyle şans eseri yaralanan olmadı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

K.A., 16 Haziran’da yine husumetli olduğu iş yeri sahibinin dükkanını kurşunlamış, kurşunlar Y.G.’nin otomobiline isabet etmişti. Y.G.’nin sahibi olduğu iş yerinden kiracısı K.A.’yı çıkartmak istediği, bu sebeple ikili arasında husumet bulunduğu öne sürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.