Özellikle Ankara’nın Etlik-Keçiören bölgesinde faaliyet gösteren bir zincir markete yönelik denetim gerçekleştirildi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, bu yıl kiraz üretiminde yaşanan don olayları nedeniyle rekoltenin ciddi oranda düştüğü, buna bağlı olarak da arzın azaldığı belirtildi. Bu durumun fiyatlara yansıdığı vurgulanırken, bazı kişi ve işletmelerin bu gelişmeyi fırsata çevirmeye çalıştığına dikkat çekildi.

Vatandaşların şikayeti üzerine başlatılan denetim kapsamında, söz konusu marketin iki ayrı şubesinde inceleme yapıldı. Denetimlerde bir şubede kirazın kilogram fiyatının 999,95 TL, diğer şubede ise 799,95 TL olduğu tespit edildi.

İlgili işletmeden geriye dönük alış ve satış faturaları talep edildi. Elde edilen belgeler, Ankara Ticaret İl Müdürlüğü tarafından incelenirken, işletme hakkında Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na sevk kararı alındı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Fırsatçılığa asla izin vermeyeceğiz. Vatandaşlarımız Haksız Fiyat Artışı Bildirimi Uygulaması üzerinden şikayetlerini kolayca iletebilir. Her ihbar titizlikle inceleniyor ve denetim süreçleri hızla yürütülüyor” ifadelerine yer verildi.