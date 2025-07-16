CHP'li Belediye Meclis Üyesi Cenk Sungur, Eskişehir'deki bir pazar esnafının kiraz tezgahını sosyal medya üzerinden paylaşarak eleştirilerde bulunmuştu.

Sungur, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda kirazın taneyle 10 TL’ye satıldığını belirtip, AK Parti’nin Türkiye’sinde meyvenin artık altın değerinde olduğunu söylemişti. Yakında "çeyrek muz" ve "yarım zeytin" gibi satışların da başlayabileceğini ifade eden Sungur, halkın bu durumu hak etmediğini dile getirmişti.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Son olarak sosyal medyada bir markette kirazın tane fiyatı gündem oldu. Tartıya konulan bir kirazın fiyatının 8 lira 40 kuruş olduğu görüldü.

İşte o fotoğraf: