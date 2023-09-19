Kızılelma ülküsünü gerçekleştirmek için Ahlat’tan Balkanlar’a uzanan Kırcı Ali’nin kahramanlık dolu hikayesini anlatan "Kırca-Ali Efsanesi" belgeselinin galası Bayrampaşa’da yapıldı. Galaya katılan Belediye Başkanı Atila Aydıner, “Böyle anlamlı bir belgeselin çekilmesini sağlayanlara ve emek verenlere teşekkür ediyorum” dedi.

Horasan erenlerinden Kırcıların Gıyasettin olarak tanınan Hoca Gıyasettin’in oğlu Kırcıların Ali’nin Ahlat’tan Balkanlar’a uzanan kahramanlık dolu hikayesini anlatan belgeselin çekimleri tamamlandı. Kırca-Ali Efsanesi isimli belgeselin galası Bayrampaşa Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Galaya Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner’in yanı sıra AK Parti Bayrampaşa İlçe Başkanı Ersin Saçlı, Bulgaristan Türkleri Kültür ve Hizmet Derneği (BULTÜRK) yönetimi ve üyeleri, belgeselin oyuncuları ve vatandaşlar katıldı.