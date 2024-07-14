Kırklareli’de 36 dereceyi bulan sıcaklıkta bunalan vatandaşlar, soluğu Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesi sahilinde aldı.

Kırklareli’de hava sıcaklıklarının artmasıyla vatandaşlar soluğu sahillerde aldı. Termometreler 36 dereceyi gösterirken, İğneada beldesine gelenler serinlemek için denize girdi.

Deniz suyu sıcaklığı 25 derece ölçüldü

Beldede deniz suyu sıcaklığı 25 derece ölçülürken, yerli ve yabancı turistler sıcak havayı fırsat bilerek plajların yolunu tuttu. Plajdaki bazı vatandaşlar kum üzerinde güneşlendiği bazılarının da denize girerek serinlediği görüldü. Denizin tadını ise yine en çok çocuklar çıkardı.

Demirköy ilçesine bağlı İğneada Beldesi, sahip olduğu doğal güzellikleri, Karadeniz’in en batı ucunda yer alan ve uzunluğu yaklaşık 20 kilometreye ulaşan kesintisiz kumsalları ve plajları ile güneydeki tatil mekanlarına alternatif sunuyor.