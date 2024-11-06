Kırklareli’nde jandarma ekiplerince 190 kaçak göçmen yakalandı, 6 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri kaçak göçmenlere yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde ekipler 190 kaçak göçmen yakaladı.

Kaçak göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla 6 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmada işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 4’ü çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Öte yandan işlemleri tamamlanan kaçak göçmenler Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.