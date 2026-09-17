Soruşturma kapsamında dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı, cezaevi savcısı ve Kozinoğlu’nun koğuş arkadaşlarının da aralarında bulunduğu 4 kişi hakkında yakalama ve gözaltı kararı çıkarıldı.

4 ŞÜPHELİ HAKKINDA KARAR VERİLDİ

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen soruşturma kapsamında, Kozinoğlu’nun ölümünün gerçekleştiği dönemde görev yapan eski Silivri Cumhuriyet Başsavcısı ile eski cezaevi savcısının yanı sıra iki koğuş arkadaşı hakkında işlem başlatıldı.

Başsavcılığın talimatıyla İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 17 Eylül 2026 sabahı İstanbul ve Ankara’da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 3 şüpheli gözaltına alındı.

GÖZALTINA ALINAN İSİMLER

Soruşturma kapsamında emekli Deniz Yüzbaşı Hasan Ataman Yıldırım, eski Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgören ve eski cezaevi savcısı Necip Doğan yakalanarak gözaltına alındı.

Hasan Ataman Yıldırım’ın Kozinoğlu ile aynı koğuşta kaldığı belirtildi. Ali İşgören’in olay döneminde Silivri Cumhuriyet Başsavcısı olarak görev yaptığı ve önceki soruşturmada kovuşturmaya yer olmadığı yönünde karar verdiği aktarıldı. Necip Doğan’ın ise olay tarihinde cezaevi savcısı olduğu ve olay yeri inceleme çalışmalarına katıldığı belirtildi.

HASAN ATİLLA UĞUR HAKKINDA YAKALAMA KARARI

Kozinoğlu’nun cezaevindeki koğuş arkadaşlarından emekli Jandarma Albay Hasan Atilla Uğur hakkında da yakalama kararı çıkarıldı. Uğur’un Kıbrıs’ta bulunduğunun tespit edildiği ve yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin adli işlemleri devam ederken, soruşturmaya ilişkin açıklama yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek, aradan uzun yıllar geçmesine rağmen şüpheli ölümlerin aydınlatılması konusunda çalışmaların sürdürüleceğini belirtti.