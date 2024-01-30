Kırklareli’nde Ocak ayı boyunca araç ve sürücülere yönelik denetimler devam etti.
Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi Müdürlüğü sorumluluk alanı içerisinde bulunan bölgelerde 1-30 Ocak tarihleri arasında denetimler gerçekleştirdi.
Denetimlerde yük, yolcu taşıyan araçlar, otomobil ile motosiklet kontrol edilirken, 92 araç trafikten men edildi.
Kuralları ihlal ettiği belirlenen 2 bin 294 sürücüye cezai işlem uygulanırken, alkollü araç kullandığı tespit edilen 18 sürücünün belgelerine el konuldu.
Kaynak: iha