Kırklareli’nde Ocak ayı boyunca araç ve sürücülere yönelik denetimler devam etti.

Deveci aksesuarı geçim kaynağı oldu Deveci aksesuarı geçim kaynağı oldu

Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi Müdürlüğü sorumluluk alanı içerisinde bulunan bölgelerde 1-30 Ocak tarihleri arasında denetimler gerçekleştirdi.

Denetimlerde yük, yolcu taşıyan araçlar, otomobil ile motosiklet kontrol edilirken, 92 araç trafikten men edildi.

Kuralları ihlal ettiği belirlenen 2 bin 294 sürücüye cezai işlem uygulanırken, alkollü araç kullandığı tespit edilen 18 sürücünün belgelerine el konuldu.

Kaynak: iha