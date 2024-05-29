Kırklareli’nin yüksek kesimlerinde geceleri etkili olan kırağı sebebiyle buğday ve ayçiçek hastalığa sürükleniyor.

Kırklareli’nde Nisan ayında etkili olan yağışlarla beraber gelişimini erken tamamlamaya başlayan buğday, son dönemde hastalıkla mücadele ediyor. Geceleri yüksek kesimlerde düşen kırağı nedeniyle üreticiler buğday ve ayçiçeğinde verimin geçtiğimiz yıla göre yüzde 60’a kadar düşebileceğini öngörüyor.

Kırklareli’nin Yoğuntaş köyünde çiftçilik yapan Özer Ayaz, buğdayın son dönemde iyi gözükmesine rağmen tanelerde sorun olduğunu söyledi.

Ayaz, hava şartları sebebiyle verimin düşeceğini belirterek, "Şu anda buğdayın durumu iyi gözüküyor ama verimler tahmin ettiğimiz gibi olmayacak duruyor. Çünkü hava şartları gece soğuk oluyor, gündüzleri de sıcak olması hastalık yaptırdı. İleri doğru biçimde makineler tarla içine girince belli olacak ama 250-300 kilo civarı olur" dedi.

"Geceleri kırağı düşmesi bizi çok etkiledi"

Geceleri yüksek kesimlerde kırağının etkili olduğunu anlatan Ayaz, "Gece sıcaklıkları düşük olduğu için ayçiçeklerinde de büyük etkilenmeler oldu. Yaklaşık bir buçuk ay oldu ayçiçeklerini ektik, arasını geçemiyoruz. Geceleri kırağı düşmesi bizi çok etkiledi. Ama yarın öbür gün neler olur bilemiyoruz. Havaların ısınmasını bekliyoruz ama ısınırsa daha iyi verim olacağını tahmin ediyorum" diye konuştu.

Geçtiğimiz seneye göre verimin yüzde 60 düşebileceğini aktaran Ayaz, geçen sene 500 kilo verim veren tarlanın 300 kilo verim vereceğini düşündüğünü söyledi.