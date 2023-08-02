Kırklareli’nde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda, haklarında UYAP araması olan 17 zanlı yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şubesi ekiplerinin son bir haftada yaptığı çalışmalarda, haklarında UYAP araması olan 17 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Yakalananlardan 20 yıl ve üzeri kesinleşmiş cezası olan 1, 10-20 yıl arası kesinleşmiş cezası olan 6, 5-10 yıl arası kesinleşmiş cezası olan 1, 3-5 yıl arası kesinleşmiş cezası olan 5, 3 yıl ve altı kesinleşmiş cezası olan 4 olmak üzere kesinleşmiş cezası bulunan 17 şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.