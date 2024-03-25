Kırklareli’nde 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü jandarma ekiplerince yakalandı.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri Babaeski ilçesinde aramam şahıslara yönelik çalışma yaptı. Ekipler yaptığı çalışmalar neticesinde Alpullu Beldesi’nde ’kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak’ suçundan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüyü yakaladı.

Jandarmada işlemlerini tamamlanan firari, cezaevine teslim edildi.