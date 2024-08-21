Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, şehir içi güzergahlarda 01-15 Ağustos 2024 tarihleri arasında kapsamlı trafik denetimleri gerçekleştirdi. Bu denetimlerde, sürücüler ve araçlar üzerinde sıkı kontroller yapıldı.

Denetimlerde, toplamda 2 bin 215 araç kontrol edildi. Kurallara uymayan 39 araç trafikten men edilirken, 78 sürücüye çeşitli cezalar uygulandı. Ayrıca, 36 Elektronik Plaka Tanıma Sistemi (PTS) ile 569 tescil plakası kontrol edildi. Denetimler sonucunda, 683 araç ve sürücüsüne Karayolları Trafik Kanunu’na aykırı hareket ettikleri için cezai işlem uygulandı. Üç sürücünün belgesine ise alkollü araç kullanmaktan dolayı geçici olarak el konuldu.

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, trafik güvenliğini sağlamak amacıyla denetimlerin aralıksız devam edeceği bildirildi.