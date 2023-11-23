AK Parti İnegöl Belediye Başkan Aday Adayı Rıdvan Kocaağa, seçim çalışmalarını Metal Sanayi ve ardından da Kurşunlu Mahallesi'nde sürdürdü.

Metal Sanayide esnaflarla bir araya gelen Kocaağa, esnaflarla sohbet ederek istek ve talepleri dinledi.

Gönül sohbeti havasında geçen ziyaretlerin ardından Kocaağa, Kurşunlu Mahallesi pazarında hem vatandaşlarla hem de esnaflarla bir araya geldi.

Bölgedeki vatandaşların teveccühü ile Kurşunlu'dan ayrılan Kocaağa, ziyaretlerin ardından açıklamalarda bulundu.

Kocaağa, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Öncelikle çıkmış olduğumuz bu yolda, tüm vatandaşlarımızın duasına talibiz. İnegöl için en iyisini düşünerek yola çıktık. Vatandaşlarımızın teveccühü bizleri mutlu ediyor. Çalışmalarımız kapsamında bir çok esnaf ve vatandaşımız ile bir araya geldik. Onların sıcak ilgisi ile karşılaştık. İnşallah biz elimizden geleni yapacağız. Takdir Allah'ındır. Hakkımızda hayırlısı olsun"

AK Parti'nin bir neferi olduğunu ve AK kadroların 21 yıllık süreçte vatandaşlar için elinden geleni yaptığını belirten Kocaağa, konuşmalarını şu ifadelerle sonlandırdı:

"AK Parti'nin bir neferi olarak amacımız; büyüklerimizden aldığımız bayrağı daha yukarılara çıkarmak için canla başla çalışmaktır. Şehirde bizim, parti de bizim. Biz bu şehirde gönüllere girmeye talibiz. Bize ne görev ve sorumluluk verilirse onu yapmaya hazırız. 21 Yıldır görevde olan AK kadrolar bu şehre elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışmış yine daha iyilerini yapacak olanda aynı kadrolardır"