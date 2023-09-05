Venedik’te yapılan film festivaline davet edilen ünlü oyuncu Melisa Sezen, kırmızı halıda kendisini karşılayan gazeteci ordusu önünde verdiği pozlarla gündem oldu. Beyaz elbiseli kombiniyle geçiş yapan oyuncu diğer aktivistlerden farklı tutum sergileyince diğer ünlülere fokuslanan gazetecilerin ilgisini çekmeyi başardı.

Bir çok projede sergilediği performansla dizilerin vazgeçilmez oyuncuları arasına giren Melisa Sezen bu kez Venedik’te boy gösterdi.

Venedik Film festivaline sırt dekolteli beyaz elbisesiyle katılan ünlü oyuncu kırmızı halıya başka bir ünlüyle aynı anda çıktı. Dikkatler diğer oyuncunun üzerinde olduğu esnada Melisa Sezen verdiği pozlarla bir anda ilgi odağı haline geldi. Kırmızı halıda ellerini havaya kaldıran ve dans edermişçesine tavır sergileyen Melisa Sezen, festivali takip eden yüzlerce gazeteciye son anda kendisini fark ettirmeyi başardı.

Yayınlanan görüntülere sosyal medya üzerinden binlerce tebrik yağarken, bir o kadar da ti’ye alınan mesajlar yayınlandı.

Biraz göbek yaptığı görünen ünlü oyuncu, Avrupa’da yayılmaya başlayan iç çamarşırsız giyim furyasına da dahil olmuş oldu.

MELİSA SEZEN KİMDİR?

İstanbul’da 2 Ocak 1997 tarihinde dünyaya geldi. Arnavut, Makedonya göçmeni olan baba ve Selanik Yunanistan göçmeni olan annenin iki evladından biridir. Oyunculuğa olan ilgisini fark eden annesi sayesinde 12 yaşında drama dersleri almaya başladı. İlk derslerini Müjdat Gezen Tiyatrosunda aldı. Henüz küçük yaşlardayken çeşitli sahnelerde görev almaya başladı.

Melisa Sezen üniversite eğitimini Koç Üniversitesinde Medya ve Görsel Sanatlar Bölümünde tamamladı. Dizilerle ilk tanışması 2016-17 yılları arasında “Hayat Bazen Tatlıdır” dizisiyle oldu. Böylece televizyon dünyasına adım attı.

Daha sonra Siyah İnci dizisinde roldı. 2018 yılında ise sinemaya giriş yaptı. Dünya Hali ve ikinci film Tilki Yuvası’nda rol aldı. İlk ciddi rolünü yarış atı Bold Pilot ve jokeyi Halis Karataş'ın gerçek hikâyesini anlatan Bizim İçin Şampiyon filmiyle aldı. İlk başrolü 2019 yılında Leke dizisinde canladırdığı "Yasemin" karakteri ile aldı. Ardından Sevgili Geçmiş dizisinde yine başrol oyuncu oldu. 2019 yılında ise Mucize 2: Aşk filminde "Beren" karakteriyle izleyicilerinin karşısına çıktı.

Melisa Sezen, 2019’da büyük bir başarıya imza atarak IMDb Starmetre listesinde ilk 100’e girdi.. 2020 yılında Ya İstiklal Ya Ölüm tarihî mini dizisinde başrol karakteri "Nazan" karakterini canlandıran oyuncu, Kovala adlı sinema filminde rol aldıktan sonra 2020 Ekim ayından itibaren Cansu Dere ve Caner Cindoruk ile birlikte Sadakatsiz dizisiyle ününe ün kattı. 2021'de başrolünde Burcu Biricik'in olduğu Fatma dizisinde "Hayat Kadını" karakterini canlandırdı. Aynı yıl 47. Altın Kelebek Ödülleri kapsamında "Yıldızı Parlayanlar" ödülüne layık görüldü. Güzel oytuncu Gülcemal'de Deva Nakkaşoğlu karakterine hayat veriyor.