Havaların soğuması ve kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte kışlık kıyafet satışlarında artış yaşandı. Uzmanlar, kışlık kıyafetlerde yünlü ve kürklü kumaşların tercih edilmesi gerektiğini söyledi.Ersel NALBANT / HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Hava sıcaklıklarının düşmesi ve kış aylarının yaklaşması ile birlikte vatandaşların kıyafet tercihleri de değişti. Hem alışveriş merkezleri, hem çarşılar hem de internet ortamında satışa çıkan kışlık kıyafetlere olan talepler oldukça yükseldi.

Vatandaşların kış aylarına ayak uydurmaları için doğru kıyafet tercihlerinin önem arz ettiğini kaydeden uzmanlar, soğuk havalarda yünlü ve kürklü kıyafetlerin tercih edilmesi tavsiyesinde bulundu.

Yünlü kumaşların hem vücudu sıcak tuttuğunu, hem de hava alabiliyor olması sayesinde vücuttaki ısı ve nem dengesini korumaya yardımcı olduğunu ifade eden uzmanlar, doğru kıyafet tercihinin kış aylarında beden sağlığını da önemli ölçüde etkileyeceğini vurguladı.