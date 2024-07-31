BURULAŞ Genel Müdürü Fahrettin Beşli, Bursa'da toplu taşıma tarifesine yapılan zam hakkında, "Artan maliyetlerin yükünü hafifletmek ve hizmetlerin devamlılığını sağlamak adına bu artışların tamamını Bursalılara yansıtmadan makul bir fiyat güncellemesi yapılması zaruri hale gelmiştir." dedi. Bursa Büyükşehir Belediyesi, toplu taşımayı teşvik etmek amacıyla birçok hizmeti devreye sokarken, maliyet artışlarına rağmen vatandaş lehine kararlar almaya devam ediyor.

“KİŞİ BAŞI YOLCU MALİYETLERİ ARTTI”

BURULAŞ Genel Müdürü Fahrettin Beşli, kent içi toplu taşıma hizmetlerini kesintisiz olarak iyileştirmeye ve geliştirmeye devam ettiklerini belirtti. Ağustos 2023’te ulaşım tarifesine yapılan zam sonrası toplu taşıma hizmet maliyetlerinde ciddi artış olduğunu hatırlatan Beşli, "2023 Ağustos ayında elektriğin kWh birim fiyatı 2,78 TL iken bugün 3,99 TL, motorin litre fiyatı ise 26,32 TL iken bugün 45,92 TL'dir. Asgari ücrete gelen yüzde 49 zam oranına ek olarak Temmuz 2024 itibarıyla toplu iş sözleşmesi kapsamında personel maaşlarına yüzde 27,73 oranında ek zam yapılmıştır. Bu doğrultuda geçtiğimiz yıla kıyasla bugün kişi başı yolcu maliyetleri yüzde 79 oranında artmıştır" diye konuştu.

“ÖĞRENCİ BİLETİ EN UCUZ BURSA’DA”

Son bir yılda açıklanan enflasyon verilerinin TÜİK'e göre yüzde 69,80, ENAG’a göre ise yüzde 113,08 olduğunu dile getiren Beşli, geçmiş dönemde yapılmayan ulaşım zammı nedeniyle oluşan 2.2 milyar TL’lik zararın Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin öz kaynaklarından sübvanse edildiğini belirtti. Beşli, "Artan maliyetlerin yükünü hafifletmek ve hizmetlerin devamlılığını sağlamak adına bu artışların tamamını Bursalılara yansıtmadan makul bir fiyat güncellemesi yapılması zaruri hale gelmiştir. Tüm bu olumsuz şartlara rağmen ulaşım tarifelerinde yapılacak yeni düzenlemeyle birlikte 5 büyükşehir arasında en ucuz 4. büyükşehir, öğrenci bilet fiyatı ortalamasında ise 30 büyükşehir arasında en ucuz 1. büyükşehir olduğumuzun bilinmesini isteriz" dedi.

“ÖĞRENCİ ABONMAN BİNİŞ SAYISI 200'E YÜKSELTİLDİ”

1 Ağustos 2024 tarihi itibarıyla geçerli olacak yolcu taşıma tarifeleri hakkında bilgi veren Beşli, "Tam bilet fiyatı 20 TL olarak belirlenmiştir. Öğrencilere ve eğitime katkı sağlamak amacıyla tam bilet fiyatından yüzde 75 indirimli olarak öğrenci bilet fiyatı 5 TL olarak belirlenmiştir. Ayrıca, 160 biniş olan öğrenci abonman biniş sayısı 200'e yükseltilmiştir. 65 yaş üstü yolcularımızın sınırlı olan biniş hakları sınırsız olacak şekilde güncellenmiştir. Bursalıların anlayışına ve desteğine her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuyoruz. Güncel yolcu taşıma tarifemiz ve diğer detaylar için www.burulas.com.tr adresini ziyaret edebilirler" diye konuştu.