Askerlerin sivil hayatta kullandıkları GSM hatlarını artık kısıtlı özellikteki telefonlarla kışlalarda da kullanabilecek.ANKARA (İGFA) - Vatani görevini yapacak gençlere yönelik haberi Milli Savunma Bakanlığı duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, vatani görevlerini yaparken Askercell ve Askerfone gibi kısıtlandıurılmış GSM hattı kullanan Mehmetçikler için gençlerin ödeyecekleri maliyetten tasarruf edlimesi amacıyla çalışma başlatıldığı belirtildi.

KISITLI HATTA NASIL DÖNÜŞTÜRÜLECEK

Açıklamada, "Vergi muafiyeti için mevzuat değişikliği çalışmaları tamamlanıncaya kadar gençlerin sivil hayatta kullandıkları GSM hatlarını kısıtlı özellikteki telefonları ile kışlalarda da kullanabilmelerine imkan sağlanmıştır. Gençlerimiz sivil hayatta kullandıkları GSM hatlarını ilgili GSM bayilerine müracaat ederek ücretsiz şekilde kısıtlı hatta dönüştürebilecektir. Vatani görevlerini tamamladıklarında da aynı yöntemle kısıtlamayı kaldırtarak GSM hatlarını eski haline döndürebilecektir" ifadeleri kullanıldı.