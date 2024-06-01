Çayırova’da 7 gün 24 saat esasıyla hizmet veren kitap kahvelerde sınav maratonu sürüyor. Öğrenciler, yaklaşan YKS sınavına kitap kahvelerde hazırlanıyor.

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin, öğrencilerin kullanımına sunduğu kitap kahvelerde sınav maratonu tüm hızıyla sürüyor. Manzarası ve bahçesiyle Çayırova’nın gözde lokasyonlarından olan Akse Kitap Kahve ile geniş ders çalışma alanı ve zengin kaynak imkanıyla öğrencilere hizmet veren Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kitap Kahve’de sınav maratonu heyecanı devam ediyor.

YKS sınavına hazırlanan Can Yıldırım, "Kütüphane 7/24 açık olduğu için sabah-akşam gelip derslerimizi burada çalışabiliyoruz. Evimizde ortam bulamadığımızda geldik burada çalıştık. Bu süreçte bize destek veren Bünyamin Başkanımıza çok teşekkür ederim" dedi.

Akse Kitap Kahve’deki imkanların birçok kütüphanede olmadığını belirten Adem Boy ise "Pek çok kütüphane gezdim, burasının daha rahat bir ortamı var. Kafe tarafı da öğrenciler için daha uygun. 7/24 açık olması bizim için çok iyi. Belediye başkanımıza böyle bir hizmeti bize sunduğu için çok teşekkür ederim" diye konuştu.