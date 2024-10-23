Osmangazi Belediyesi, 26 Ekim Cumartesi günü açılışı yapılacak olan İsmail Hakkı Tonguç Bağış ve Şiir Kütüphanesi için kitap bağışı kampanyası başlattı.

Toplumun her kesimine kitap okuma alışkanlığı kazandırmak hedefiyle ilçenin birçok noktasında kütüphaneler oluşturan Osmangazi Belediyesi, ilçeye kazandıracağı 14’üncü kütüphane olan İsmail Hakkı Tonguç Bağış ve Şiir Kütüphanesi’nin kapılarını kitapseverlere açıyor. 26 Ekim Cumartesi günü saat 13.00’da hizmete açılacak olan kütüphanenin raflarındaki kitap çeşitliliğini artırmak için harekete geçen Osmangazi Belediyesi, evlerde kullanılabilir durumdaki kitapların yeni okuyucular ile buluşturulması için kitap bağışı kampanyası başlattı. ‘Kitaplarınız Umutlara Ortak Olsun’ adı altında başlatılan kampanya ile birlikte kütüphanenin dayanışma ile büyümesi ve kitapların yeni okuyucular ile buluşturulması hedefleniyor.

Kitap bağışı kampanyasına katılmak isteyenler, kütüphanelerin kapalı olduğu Pazar ve Pazartesi günleri hariç diğer günlerde saat 09.00 ile 16.00 arasında Hasan Ali Yücel Dünya Klasikleri Kütüphanesi, Emek Kütüphanesi, Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi Kütüphanesi, Demirtaş Kültür Merkezi Kütüphanesi, Hüdavendigar Kütüphanesi ve İsmail Hakkı Tonguç Bağış ve Şiir Kütüphanesi’ne kitaplarını teslim edebilirler.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, ‘Kitaplarınız Umutlara Ortak Olsun’ kampanyası ile Osmangazi’nin kütüphanelerindeki 41 bin 922 olan kitap sayısını yükseltmek istediklerini ifade etti. Başkan Aydın, “İlçemize yeni kütüphaneler kazandırmanın yanı sıra kütüphanelerimizdeki kitap sayılarımızı da artırıyoruz. Zengin yayın koleksiyonuna sahip kütüphanelerimizde süreli yayınlardan romanlara kadar pek çok kitap bulunuyor. Ayrıca bu merkezlerimizde bulunan oturma salonları, ders çalışma alanları, grup çalışma odaları, çocuk ve genç bölümleri, öğrenciler için ders çalışmayı oldukça keyifli bir hale dönüştürüyor. İsmail Hakkı Tonguç Bağış ve Şiir Kütüphanesi için başlattığımız kampanyamızla sizlerle birlikte büyümeyi hedefliyoruz. Raflarınızda beklettiğiniz kitaplarınızı yılın her döneminde kütüphanelerimize bağışlayabilirsiniz” dedi.