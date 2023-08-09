Çoğu çocuk için, yaşıtlarından daha farklı olmak zorlayıcı olabilmektedir. Özellikle de kız çocukları için fiziksel farklılıklar, ergenlik döneminde utandırıcı ya da psikolojik olarak zorlayıcı olabilmektedir.

Erken ergenlik, pubertal gelişimin fizikî ve hormonal belirtilerinin normal olarak kabul edilenden daha erken yaşta ortaya çıkması anlamına gelir. Uzun yıllar boyunca ergenlik, 8 yaşından küçük kızlarda huzursuz olarak kabul edildi; Ancak, son çalışmalar, erken ergenlik belirtilerinin (göğüsler ve kasık tüylenmesi) 6-8 yaşlarındaki kız çocuklarda (özellikle de siyahi kız çocuklarda) sıklıkla bulunduğunu göstermektedir. Erkekler için, 9 yaşından önce ergenlik çağının başlangıcı erken anlaşılan bir durumdur. Ergenlik başlangıcı çeşitli problemlere neden olabilir. Başlangıçtaki erken büyüme başlangıçta kısa boya neden olabilir, ancak hızlı kemik olgunlaşması doğrusal büyümeye çok erken sona erebilir ve kısa erişkin boyuna neden olabilir. Kızlarda göğüslerin veya adetlerin erken ortaya çıkışı ve erkek çocuklarda libido artışı, bazı çocuklar için duygusal sıkıntıya neden olabilir.

Nasıl anlaşılır?

Erken pubarş ve prematüre torslar, erken puberteye benzeyebilen, ancak ilerleyici olmayan veya çok yavaş progressif olan, yaygın, iyi huylu, normal varyant koşullardır. Erken tını, göğüs gelişiminin izole görünümüne, genellikle 3 yaşından küçük kızlara atıfta bulunur; Prematüre pubarş, 7-8 yaşından küçük kız veya erkek çocuklarda ergenlik belirtileri olmaksızın kasıklarda tüylenme görünümüne atıfta bulunmaktadır. Ayrıntılı bir öykü, fizik muayene ve büyüme eğrisi incelemesi, bu normal varyantların gerçek cinsel hızlılıktan ayrılmasına yardımcı olabilir.

Geçmiş, fizik muayene ve laboratuar verileri bir çocuğun pubertal olgunlaşma hakkında erken ve devamlı kanıt sergilediğini gösteriyorsa, klinisyen merkezi erken püberküloyu (CPP) erken püskürtopertürden ayırmak zorundadır. Gonadotropin bağımlı olan merkezi erken dönem ergenlik, tüm ergenlik ve hormonal değişikliklerle birlikte tüm hipotalamik-pituiter-gonadal (HPG) ekseninin erken olgunlaşmasıdır. Prekoks psödopuberti daha az yaygındır ve cinsiyet steroidlerinin artan üretiminin gonadotropin bağımsız olduğu koşullara atıfta bulunmaktadır (bkz. Hassas Psödopuberti). Cinsel erken huyluktaki etyolojinin doğru teşhisi kritiktir, çünkü prematüre psödopüpitli hastaların değerlendirilmesi ve tedavisi merkezi erken ergenlik dönemindeki hastalardan oldukça farklıdır.

Kız çocuklarında erken ergenlik için ailelere öneriler:

Kızınıza vücudundaki neler olduğuna dair gerçeği söyleyin. Bu değişikliklerin normal olduğunu bildiğinden emin olun. Arkadaşlarında da yakında aynı değişimlerin olacağından bahsedir.

Ergenlik belirtileri, özellikle kızlar için güven kırıcı olabilir. Çocuğunuzun öğretmenleriyle temasa geçin ve çekilme veya depresyon belirtileri için kızınızı izleyin. Çocuğunuzu spor ve sanat etkinlikleri gibi düzenli faaliyetlerde bulunmasına destek olun.

Çocuğunuzun fiziksel gelişimine rağmen, o hala bir çocuktur. Göründüğü kadar olgun davranmasını beklemeyin.

Ergenlik konusunda birçok kitap mevcuttur. Okumak ve birlikte konuşmak için zaman ayırın.

Muhtemelen kızınızın, makyaj malzemeleri, deodorant ve cilt bakım ürünleri için alışveriş yaparak, yeni vücuduna uyum sağlamak isteyecektir. Ve çok fazla endişelenmemeye çalışın. Erken veya geç, ergenlik, sonunda hayatta kalmayı başarabildiğimiz bir şeydir. Kızınıza olabildiğince destek olup, bu dönemi beraber atlatmaya yardımcı olun.

Kızlar ergenlik dönemine daha erken mi girer?

Son yıllardaki araştırmalar, göğüs ve pubik kıl gelişiminin daha erken başlamış olabileceğini, ancak ilk menstruasyon yaşının 1950’lerden beri gerçekten değişmediğini göstermektedir. American Academy of Pediatrics’den bir 2015 raporu, 8 yaşından önce vücut kokusu ya da kasık tüyleri ya da 2 yaşından önce küçük meme gelişimi gibi belirtilerin, çocuğun yakında cinsel olarak olgunlaşacağı anlamına gelmediğini söyledi. Bu bulgular sadece ergenlik döneminin normal varyasyonları olabilir ve muhtemelen özel test veya muayene gerektirmez.

Etnik köken ve kilo da dikkate alınmalıdır. Obez olan Afrikalı Amerikalı ve İspanyol kızlar genellikle ergenlik dönemine erken başlarlar ve biraz erken menstruasyon görebilirler. Ergenlik dönemi hakkında yeni bir sonuç çıkarmadan önce daha fazla araştırma yapılması gerekmektedir. Bu arada, en güvenli talimatları izleyin: ergenlik belirtilerini ilk ne zaman gösterdiğine bakılmaksızın kızınızı düzenli kontrol için doktora götürün.