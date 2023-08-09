Kızlık zarı dikimi ya da kızlık zarı onarımı olarak ifade edilen durum, bekaretin yenilenmesidir. Kızlık zarının yırtılması ardından, kızlık zarı tekrar dikilebilmektedir. Kızlık zarı dikimi operasyonun tıbbi literatüründe karşılığı hymenoplasty olarak geçer. Genital estetik kapsamında değerlendirilir.

Kızlık zarı dikimi, kalıcı yöntemlerle yapılmaktadır?

Kızlık zarı dikimi iki yöntemle yapılabilmektedir.

1) Flep yöntemi ile kalıcı kızlık zarı dikimi

2) Mikrocerrahi ile kalıcı kızlık zarı tamiri

Bu yöntemler kalıcı kızlık zarı dikimidir. Geçici kızlık zarı dikimi ise evlenmeden bir hafta önce yapılmaktadır. Kızlık zarı dikimi, uzman ve bu konuda deneyimli cerrahlar tarafından yapılmalıdır. Kızlık zarı dikimi, uzman kişilerce uygulandığında başarı oranı oldukça yüksek operasyonlardır.

Kızlık zarı dikimi nasıl yapılır?

Birçok kişi, kızlık zarı nasıl dikilir, kızlık zarı diktirmek kolay mıdır şeklinde soru işaretlerine sahiptir. Kızlık zarı yalnızca cinsel ilişki ile yırtılmaz. Genital bölgeye alınan darbeler ya da mastürbasyon sırasında uygulanan eylemler aşamasında da yırtılabilmektedir.

Bunun dışında taciz ya da tecavüz gibi durumlar sebebiyle de kızlık zarı yırtılabilmektedir.

Bu gibi durumlarda kızlık zarı dikimi yapılmaktadır. Bu gibi operasyonlar, ameliyatın yapıldığı kişi üzerinde psikolojik olarak olumlu etkileri de sağlamaktadır.

Kızlık zarı Latince’de hymen olarak ifade edilir. Kızlık zarı dikimi ise hymenorraphy şeklinde ifade edilir.

Kızlık zarı tam olarak nerededir?

Kızlık zarı, vajinanın 2-4 cm içerisinde bulunmaktadır.

Kızlık zarı dikimi hangi hekimler tarafından yapılmalıdır?

Kızlık zarı dikimi, genital bölgenin anatomisini bilen ve kızlık zarı dikiminde deneyimi olan kişiler tarafından yapılmalıdır.

Herkese kızlık zarı diktirme (bekaret onarımı) operasyonu yapılabilir mi?

İsteyen herkes kızlık zarı dikimi işlemine başvurabilir. Kızlık zarı dikimi için ilişkinin ne zaman yaşandığı önemli değildir. Doğum yapmış olan kadınlar için dahi kızlık zarı dikimi yapılabilir.

Kızlık zarı “esnek” yapıda olan kadınlarda kızlık zarı dikimi yapılabilir mi?

Kızlık zarı çeşitli durumlarda esnek bir yapıya sahip olabilir. Bu sebeple doğuma kadar yırtılmayabilir. Bu durumda cinsel ilişki sırasında kanam meydana gelmez. İlk ilişkide kanama olmasının istendiği durumlarda kızlık zarının ince kenarlı ve girişe müsait olması durumunda ameliyat yapılabilmektedir.

Kızlık zarının dikildiği dışarıdan anlaşılır mı?

Kızlık zarı dikimi işlemi dışarıdan anlaşılmamaktadır. Fakat bir jinekolog muayenesi sırasında kızlık zarının dikildiği tespit edilebilmektedir.