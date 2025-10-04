Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, M.A.İ.A. (19), 16 yaşındaki kız kardeşine "Ayaklarıma kapan, özür dile" dedikten sonra elindeki kaynar suyu kızın üzerine döktü. Dehşet verici görüntüler kısa sürede binlerce kullanıcıya ulaşırken sosyal medyada büyük tepki topladı. Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanan M.A.İ.A. (19) isimli şahsın, gözaltı sırasında kendisine bıçakla zarar verdiği öğrenildi. Şüpheli, Manisa Şehir Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadesi alınmak üzere emniyete sevk edildi.

‘Namus meselesi’ dedi

M.A.İ.A, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, olayı namus sebebiyle gerçekleştirdiğini belirterek, kendisine tepki gösterenlere de hakaretlerde bulundu.

Manisa Valiliğinden açıklama

Konuyla ilgili Manisa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "03.10.2025 günü bazı sosyal medya platformlarında Manisa’da 19 yaşındaki bir şahsın, 16 yaşındaki kız kardeşine şiddet uygulayıp üzerine kaynar su döktüğü görüntülerle ilgili yapılan araştırmada; olayı gerçekleştiren şüpheli şahsın M. A. İ. A (19) olduğu tespit edilerek yakalanmış ve adli tahkikat başlatılmıştır. Aile ve Sosyal Hizmetler birimimizce de şiddete maruz kalan çocuk için gerekli tedbir işlemleri başlatılmıştır" denildi.