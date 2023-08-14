Suriye eski Büyükelçisi Mehmet Orhan Aka öz kızı ve damadı tarafından soyguna uğradı. Evinde bulunan Burhan Doğançayaa resmettirdiği yarım milyon değerindeki tablo, kızı ve damadı tarafından sahtesiyle değiştirilerek çalındı. Hırsızlığı yapan kızı ve damadı, evden çaldıkları tabloyu antikacıya vererek müzayedede satmaya çalıştı. Çalıntı tablonun satılmaya çalışıldığı ihbarını alan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri büyükelçinin kızını gözaltına alırken, tabloyu da teslim alarak sahibine teslim etti.

Beyoğlu Cihangir’de önceki ay yaşanan olayda, Suriye eski Büyükelçisi Mehmet Orhan Aka’nın (92) evindeki Burhan Doğançay’ın resmettiği yarım milyonluk tablo sahtesiyle değiştirilerek çalındı. Evin güvenlik kamera görüntülerini inceleyen Aka tablonun, evine gelen kızı Pınar Ç. ve damadı Ersin Ç. tarafından çalındığını tespit etti. Büyükelçi bunun üzerine avukatı aracığılıyla güvenlik kamera görüntüleri ile birlikte savcılığa giderek kızı ve damadından şikayetçi oldu.

“Bana hediye verdi, satmak istedim”

Antikacıya giden ekipler, tablonun çalıntı olduğunu belirterek satıştan kaldırılmasını söyledi. Devam eden çalışmalarda tablonun satışı içi antikacıya gelen Pınar Ç. polis tarafından gözaltına alındı. Emniyete götürülerek ifadesi alınan Pınar Ç. tabloyu babasının kendisine hediye olarak verdiğini kendisinin de tabloyu satmak için buraya getirdiğini söylediği öğrenildi. Emniyette işlemleri tamamlanarak “hırsızlık” suçundan adli işlemi yapılan Pınar Ç. savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Firari damat Ersin Ç.‘yi ise yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.