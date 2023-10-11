Ankara'da, 23 yaşındaki M.D. isimli kız çocuğuna 15 yaşından itibaren 4 yıl boyunca cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan B.D. (49), DNA raporu ile bebeğin biyolojik babası olduğu tespit edildikten sonra 'Çocuğun cinsel istismarı' suçundan 64 yıl 1 ay 15 gün, 'Tehdit' suçundan ise 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, Ankara'da yaşayan su tesisatçısı B.D.'nin 2015 yılında 15 yaşındaki kızı M.D.'ye cinsel istismarda bulunmasıyla başladı. B.D., bu cinsel istismarın ardından kızını tehdit ederek, "Bu olayı annene söylersen seni de ağabeyini de öldürürüm" demişti. M.D. hamile kaldıktan sonra annesine durumu açıklamamak için, erkek arkadaşından hamile olduğunu söyledi. Ailesiyle birlikte özel bir kliniğe giderek bebeği aldırdılar. Ancak M.D., 2016 yılında babasının cinsel istismarı sonucu tekrar hamile kaldı. M.D. bu kez doğum yaptıktan sonra bebeği evlatlık verdi.

4 yıl boyunca süren cinsel istismarın ardından, M.D. 2019 yılında annesine yaşadıklarını anlattı. Anne ve kızının şikayeti üzerine gözaltına alınan B.D., mahkemece tutuklandı.

B.D. hakkında, 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan 42 yıl, 'Tehdit' suçundan ise 3,5 yıla kadar olmak üzere toplam 45,5 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı. Mahkeme sürecinde, DNA raporu kız çocuğunun B.D.'den olduğunu kesin olarak tespit etti ve B.D. 7 Ekim'de tekrar tutuklandı.

Son duruşmada, mahkeme, B.D.'nin farklı zamanlarda suç işlediğini ve takdiri bir indirim yapmadığını belirterek, 'Çocuğun cinsel istismarı' suçundan 64 yıl 1 ay 15 gün, 'Tehdit' suçundan ise 1 yıl 6 ay hapis cezası verdi. B.D. ise adli tıp raporunu kabul etmedi ve suçlamaları reddetti.