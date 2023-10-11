Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur müsabakasında İnegölspor, sahasında ağırladığı Doğubayazıt Futbol Spor Kulübü ile 1-1 berabere devam ediyor.
Hakemler: Sabit Selvi, Mustafa Kırbaş, Hakan Dursun
İnegölspor: Deniz Çörtlen, Yusuf Ziya Gümüş, Ethem Balcı, Serhat Baştan, Yusuf Kocatürk, Kadir Turhan, Eren Emre Aydın, Emre Toptan, Erkan Arda Çağdaş, Tuğbey Akgün, Mustafa Batuhan Altıntaş
Doğubayazıt Futbol Spor Kulübü: Emrullah Avaşar, Yunus Karaslan, Hasan Bayazıt, Barış Hüseyin Söz, İsa Fuat Dayı, Yusuf Çiçek, Yunus Emre Turan, Doğukan Karafazlıoğlu, Eray Ergin, Demhat Kaymaz, Enes Türüt
Sarı kartlar:
Kırmızı kart:
Goller: Ethem Balcı(İnegölspor) Eray Ergin(Doğubayazıt)
Maçtan dakikalar
10'ncu dakikada gelişen İnegölspor atağında ceza sahası dışından sert vuran Ethem, topu ağlarla buluşturdu.1-0
23'ncü dakikada gelişen Doğubayazıt atağında ceza sahasına atılan topa yükselen Eray'ın kafa vuruşu ağlarla buluştu. 1-1
Fahrettin Eniş