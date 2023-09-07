Dün akşam, kızı B.Ş.'nin (26) kına gecesinde gerçekleşen üzücü olayda, Mehmet Şahin (54) adlı bir baba, maganda kurşunuyla vurularak hayatını kaybetti.

Mehmet Şahin, kızının mutlu gününde yaşanan trajik bir olay sonucu başından vuruldu, olay yerinde yere yığıldı. Şahin, yakınları tarafından hemen otomobil ile Bafra Devlet Hastanesi'ne yetiştirildi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen Mehmet Şahin, tüm doktorların yoğun çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Bu trajik olayın ardından, Jandarma yetkilileri, kurşunun hangi silahtan çıktığını tespit etmek için titiz bir çalışma başlattı.