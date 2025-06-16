Klip çekiminde kullanılan silahların gerçek sanılması üzerine mahalle sakini bir vatandaş müdahalede bulundu. Rapçi ile vatandaş arasında kısa süreli bir tartışma yaşandı.

Rap müziğiyle tanınan ve Kerro lakabını kullanan şarkıcının sokakta gerçekleştirdiği klip çekimi sırasında oyuncak silahlar kullanıldı. Ancak bu durumu fark etmeyen bir mahalle sakini, çekim esnasında silahların gerçek olduğunu düşünerek tepki gösterdi. Özellikle çocuklara ve gençlere kötü örnek olabileceğini savunan vatandaş, klibe müdahale etti.

Yaşanan tartışma cep telefonu kamerasına yansıdı. Taraflar arasında gerginlik yaşansa da, silahların oyuncak olduğunun anlaşılmasıyla olay büyümeden sona erdi.