Ne Kadar Yaygındır?

Klostrofobi, dünyada var olan yaygın fobilerden biridir. Çalışmalar, insanların yüzde 15 ila 37’sinin dünya çapında klostrofobiye sahip olduğunu göstermektedir. ABD’nin yüzde 5’i ve İngiltere’nin yüzde 10’u klostrofobiden muzdarip. Kadınların klostrofobik olmalarının erkeklerden daha fazla olduğu görülmüştür. Tüm yaş gruplarında ortaya çıkabilir.

Klostrofobi Nedenleri Nelerdir?

Klostrofobi, dünya çapında yaklaşık % 4’de bir kişiyi etkileyen yaygın bir sosyal fobidir. Bilim adamları, aşağıdaki nedenlerin bu fobiye yol açabileceğine inanıyor:

Kaygı düşüncesi olan insanların kapalı ve küçük alanlardan korkma olasılığı daha yüksektir. Kişisel alanlarını abartılı bir şekilde hissetme eğilimindedirler. Genel olarak, anksiyete bozukluklarına eğilimi daha yüksek olan insanlar klostrofobiktir. Panik bozukluğu öyküsü olan veya panik ataklara yatkın olanlar, küçük ve kapalı alanlardan korkma eğilimindedir. Travmatik geçmiş deneyimlerin, küçük alanların korkusunun gelişiminde rol oynadığı bilinmektedir. Örneğin, yanlışlıkla dolaplara hapsolmuş veya cezalandırılan çocuklar Klostrofobi gelişimi için daha yüksek risk altındadır. Bazı teoriler ayrıca bunun evrimsel bir fobi olabileceğini düşündürmektedir, bu da küçük alan korkusunun evrimsel bir yararı olabileceği anlamına gelir.

Klostrofobi Belirtileri Nelerdir?

Kapalı yerdeyken hem çocuklarda hem de yetişkinlerde ortaya çıkabilecek yaygın belirtiler şunlardır:

Sebepsizce aşırı korku ve dehşet hissi.

Çaresizlik hissi ve kaçamamak.

Gerçeklikten kopmak.

Asansörler, giyim deneme odaları veya umumi tuvaletler gibi kapalı alanlardan mümkün olduğunca kaçınmaya çalışmak.

Kapalı bir yere girildiğinde öfkelenmek ve savaşmaya çalışmak.

Titreme, nefes darlığı, baş dönmesi, bayılma, terleme, bulantı, kusma, uzuvlarda uyuşma, karın huzursuzluğu, yarış kalp atışı ve göğüs ağrısı gibi belirtilerle birlikte panik atak.

Doktora Ne Zaman Gidilir?

Semptomlarınız en az altı ayı aşan uzun bir süre boyunca ortaya çıkması durumunda doktordan yardım almanız gerekir. Ayrıca fobi uzar ve ciddi bir seviyeye ulaşırsa günlük yaşamınız tamamen bozulabilir, çünkü banyolardan ve arabanızdan bile kaçınmaya başlayabilirsiniz. Bu gibi durumlarda derhal bir tedavi sürecine başlamanız gerekir.

Klostrofobi Nasıl Tedavi Edilir?

Klostrofobi, bir dizi tedavi ve ilaç kullanılarak tedavi edilebilir. En etkili tedavi yöntemleri şunları içerir:

Bilişsel Davranışçı Terapi

Bilişsel Davranışçı Terapi, bu tür kapalı alanlarda olma korkusu ile ilgili altta yatan nedeni ve düşünceleri keşfetmeyi amaçlamaktadır. Düzenli danışmanlık yoluyla terapist, kişi kapsamlı paylaşım oturumlarına sahiptir ve kişinin korkuya neden olan yükü serbest bırakmasına yardımcı olur. Fobiyi çevreleyen olumsuz imaj ve düşüncelerin yerini pozitif düşüncelerle değiştirmeyi amaçlamaktadır.

Hipnoterapi

Hipnoterapi, bir terapist tarafından, kişinin kapalı alanlarda olma korkusu ile ilgili herhangi bir travmatik olayı hatırlamasını ve fark etmesini sağlamak için de kullanılabilir. Terapist görselleştirmelere rehberlik eder ve kişinin yetişkin bir adamın gözünden travmatik anları görmesine yardımcı olur.

Pozlama Tedavisi

Pozlama tedavisi , kişinin sınırlı alanlarda durumlara maruz kaldığı bir başka etkili terapidir. Terapist kişinin tepkisini inceler ve bu tür maruziyetlerde kişiye korkuyla etkili bir şekilde yüzleşmeyi öğretir. Bunun için terapist, nefes kontrolü, kas kontrolü ve meditasyon gibi rahatlamanın çeşitli yollarını öğretir. Düzenli maruz kalma ve gevşeme ile korku giderek azalır.

İlaçlar

İlaçlar çok fazla zihinsel sıkıntıya neden olabilecek korku ve endişe belirtilerini azaltmak için kullanılır. Yaygın olarak kullanılan ilaçlar, kaygı duygularını kontrol etmeye yardımcı olan anti-anksiyete ve anti-depresan ilaçlardır.