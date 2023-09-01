Ne Kadar Yaygındır?

Mizofobi, insanlar arasında en yaygın fobilerden biridir. Michael Jackson ve Megan Fox gibi dünyaca ünlü yıldızların bile mikroplardan ve kontaminasyondan son derece korktukları biliniyor.

Mizofobi Nedenleri Nelerdir?

Mizofobi genellikle Obsesif kompulsif bozuklukdan (OKB) kaynaklanır. Hasta, OKB’nin özelliklerinden biri olan ellerini sık sık yıkama ihtiyacı hisseder. Doğal olarak, Mizofobi durumunda, sık sık yıkama rutinini takip etme meselesinin daha fazla olduğu OKB’de aksine mikropların korkusundan kaynaklanır. Çoğu hastanın her iki durumdan da muzdarip olduğu bilinmektedir. Mizofobi mi yoksa OKB mi olup olmadığını belirlemek için kapsamlı bir tıbbi değerlendirme gereklidir. Genetik olma, mikrop korkusu ile güçlü bir bağlantıya sahip olduğuna inanılmaktadır. Obsesif kompulsif Bozuklık olan ebeveyn veya bakıcısı olan çocukların Mizofobi olma olasılığı daha yüksektir. Ek olarak, geçmişte travmatik (kişisel veya tanık) bir olay veya bazen rastgele bir olay bile Mzifobiyi tetikleyebilir.

Mizofobi Belirtileri Nelerdir?

Mizofobisi olan kişilerde ortaya çıkabilecek başlıca semptomlar şunlardır:

Aşırı ve alakasız bakteri ve mikrop bulaşma korkusu. Elleri, vücudu ve kaldığı yeri sık sık temizleme. Temizlik ürünleri satın alma konusunda takıntılı. Halka açık yerlerden, özellikle halka açık tuvaletlerden ve kalabalık yerlerden tamamen kaçınma. Korkunun mantıksız olduğunu, ancak onu kontrol edemediğini kabul etmek. (çocuklar hariç) Korku nedeniyle havlu, tarak ve yiyecek gibi kişisel eşyaları başkalarıyla paylaşmaktan kaçınmak. Temizleme rutini takip edilemediğinde panik. Terleme, şaşkınlık hissi, titreme, hızlı kalp atışı, ağız kuruluğu ve kas gerginliği gibi fiziksel belirtiler.

Doktora Ne Zaman Gidilir?

Mizofobi günlük ev işlerinde ciddi kesintilere neden olabilir. Yukarıdaki belirtiler altı ay boyunca bir süre boyunca görülmüşse, bir uzman doktardan tavsiye almalıdır. Ayrıca bir kişide ciddi depresyona neden olabilen OKB ile birlikte miyopfobi oluşabilir. Bunun için semptomları kontrol altına almak için farklı tedavi yöntemleri gereklidir.

Mizofobi Nasıl Tedavi Edilir?

Terapiler ve ilaçlar, mizofobiyi kontrol altına almaya yardımcı olacaktır. Bunlar:

Bilişsel Davranışçı Terapi

Bilişsel Davranışçı Terapi, bir kişinin düşüncesi ve davranışı ile başa çıkmak için kullanılan bire bir terapidir. Terapist, kişinin neden ve nasıl mikrop ve kontaminasyondan endişeli hissettiğini öğrenmeye odaklanır. Mikropları ve sağlık endişelerini çevreleyen olumsuz ve yanlış inançları olumlu olanlara dönüştürmeyi amaçlamaktadır. Terapist, iç korkulu düşünceleri kontrol etmek için nefes kontrolü ve zihinsel görselleştirme egzersizleri gibi farklı rahatlama yolları öğretir.

İlaçlar

Korku ve dehşeti kontrol etmek için ilaçlar da kullanılır. Anti-anksiyete, beta blokerler ve anti-depresan ilaçlar , bir kişinin mizacını belirlemekten sorumlu olan serotonin seviyelerini ayarlamak için doktorlar tarafından yaygın olarak kullanılır.