Kocaeli'de iş arayan ve yeni bir iş sahibi olmak isteyenler için KO-MEK ve İŞ-KUR işbirliği ile “İş Arama Becerileri” eğitimi verildi.KOCAELİ (İGFA) - Türkiye İş Arama Kurumu ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek Sanat Eğitimi Kurslarının (KO-MEK) işbirliğiyle kursiyerlere yönelik “İş Arama Becerileri” eğitimleri verildi.

Gebze Beylikbağı KO-MEK Kurs Merkezi’nde gerçekleşen eğitimlere yoğun katılım oldu. Verilen eğitimlerle kişilerin hem iş gücü piyasasındaki etkinlikleri artırıldı hem de iş gücü piyasasına girişlerinin kolaylaştırılması amaçlandı. İki gün süren eğitimlerde İş Kulübü Lideri Aybüke Ünal tarafından katılımcılara İŞ-KUR tanıtımı, doğru meslek seçimi, hobiler, iş arama kanalları, öz geçmiş hazırlama, beden dili ve mülakat gibi konularda interaktif olarak eğitimler verildi.

MÜLAKAT SİMÜLASYONU YAPILDI

İŞ-KUR tarafından verilen eğitimlerde katılımcılara uygulamalı olarak gösterilen iş arama becerileri ve iş arama sürecinde yapılması gerekenler anlatıldı. İş arama teknikleri ve beden dili becerilerinin uygulamalı olarak gösterildiği eğitimde mülakat sürecinde yapılması gerekenler detaylıca aktarıldı. Karşılıklı mülakatlar gerçekleştirilerek konu üzerinde detaylı çalışıldı.

İşveren ve iş arayan arasındaki ilişkiyi kursiyerlerle birlikte uygulamalı olarak gösteren İş Kulübü Lideri Aybüke Ünal, “Beden dili iletişimde 3 ayaklı bir saç ayağı gibidir. Bu süreçte sizin duruşunuz ve mimikleriniz karşı taraf için çok önemlidir. İletişimin en önemli ayağı beden dilidir. Bunun sonrasında tonlama gelir. Konuşurken, iletişim kurarken ses tonunuza ve vurgularınıza dikkat etmeniz gerekmektedir” dedi.

Oldukça verimli bir ortamda gerçekleştirilen eğitimlerde katılımcılar iş arama becerileri konusunda bilinçlenmiş oldu. Kursiyerler 20 saatlik eğitim sonucunda eğitim sertifikası almaya hak kazandı.