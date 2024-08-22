Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, engelli dostu Büyükşehir olarak kent genelinde engellilerin hayatını kolaylaştıracak projeler üretmeye devam edeceklerini söylediKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli İşitme Engelliler Spor Kulübü ve Kocaeli İşitme Engelliler Derneği Başkanı Hasan Aktürkoğlu ile beraberindeki heyeti makamında ağırladı.

Görüşmede, engelli bireylerin topluma entegrasyonu ve yaşam kalitelerinin artırılmasına yönelik projeler ele alındı.

İşitme engelli bireylerin sporla sosyalleşmesi ve sosyal hayata katılımı gibi konuların yanı sıra işaret dili eğitimi ve kent yaşamında farkındalık çalışmaları üzerinde de duruldu. Ayrıca, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin engelli bireylere yönelik sunduğu hizmetlerin genişletilmesi için yeni projelerin gündeme alındığı belirtildi.

ENGELSİZ YAŞAM MERKEZLERİ: GEBZE VE İZMİT

Başkan Büyükakın, engelli bireylere yönelik önemli projelerden biri olan Gebze ve İzmit Engelsiz Yaşam Merkezleri hakkında bilgi verdi. Bu merkezler, engelli bireylerin sosyal ve fiziksel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kapsamlı hizmetler sunacak şekilde planlandı. Engelli bireyler ve aileleri için özel eğitim programları, rehabilitasyon olanakları ve çeşitli sosyal aktivitelerin yer aldığı bu merkezler, onların yaşam kalitesini artırmayı ve topluma entegrasyonlarını sağlamayı hedefliyor. Ayrıca, engelli bireylerin ailelerine yönelik yeni hizmet konseptleri de devreye alınacak.

HİZMETLER ARTARAK DEVAM EDECEK

Büyükşehir Belediyesi’nin engelli bireyler için sunduğu hizmetlerin artırılarak devam edeceğini belirten Başkan Büyükakın, bu hizmetlerin eğitimden spora, sosyal katılımdan sağlık hizmetlerine kadar geniş bir yelpazeyi kapsadığını vurguladı. Büyükakın, engelli bireylerin kent yaşamında daha aktif rol almalarını sağlamak adına yeni projelerin devreye alınacağını ifade etti. "Engelli kardeşlerimizin yaşamlarını kolaylaştıracak her türlü projeyi desteklemeye devam edeceğiz" diyen Başkan Büyükakın, engelli bireylerin topluma tam anlamıyla entegre olmalarının belediyenin temel hedeflerinden biri olduğunu vurguladı.

KENT KONSEYLERİ VE ENGELLİ MECLİSLERİ

Bu bağlamda, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Kent Konseyleri ve Engelli Meclisleriyle iş birliğini güçlendirerek, işaret dili eğitimlerinin yaygınlaştırılması ve engelli bireylerin spor faaliyetlerine katılımını artırmak üzere yeni projeler üretileceği bildirildi. Başkan Büyükakın, Kent Konseylerinin engelli bireylerin toplumsal katılımını teşvik etme ve onların haklarını savunma konusundaki rolünün altını çizdi. Ayrıca, bu tür iş birliklerinin, engelli bireylerin fiziksel aktivitelerle sosyalleşme ve kendilerini geliştirme fırsatlarını artırmada kilit bir role sahip olduğuna dikkat çekildi.

İŞARET DİLİ EĞİTİMİ VE FARKINDALIK ÇALIŞMALARI

Toplantıda, işaret dili eğitiminin yaygınlaştırılması ve kent genelinde engellilere yönelik farkındalık çalışmalarının artırılması gerekliliği de ele alındı. Başkan Büyükakın, işitme engelli bireylerin toplumla daha etkili iletişim kurabilmeleri için işaret dili eğitiminin kritik bir önem taşıdığını belirterek, bu konuda belediyenin daha fazla proje geliştireceğini ifade etti. Kocaeli genelinde yürütülecek farkındalık projeleriyle, engelli bireylerin kent yaşamında daha fazla yer bulmalarının ve toplumla daha güçlü bağlar kurmalarının sağlanacağı belirtildi.