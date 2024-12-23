Çayırovalıların sağlığı, huzuru ve tüketici haklarını koruma hedefiyle çalışmalarını aralıksız sürdüren Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan yılbaşı öncesi denetimlerini yoğunlaştırdı. İlçedeki kuruyemişçiler, tatlıcılar, marketler, manavlar ve diğer işletmelerde yapılan denetimlerde fiyat-etiket uyumu, ruhsat, hijyen, darı kontrolü ve son kullanma tarihleri gibi konular titizlikle incelendi. Kocaeli Ticaret İl Müdürlüğü ile birlikte yürütülen bu denetimler, vatandaşların güvenle alışveriş yapmasını sağlamak amacıyla devam ediyor.

DÜZENLİ OLARAK DEVAM EDECEK

Yapılan denetimlerde tespit edilen aksaklıklara ilişkin cezai işlem ve uyarılar da Kocaeli Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Yaklaşan yılbaşı öncesinde vatandaşların alışveriş yoğunluğunun arttığı kuruyemiş, tatlıcı ve marketlerde düzenli olarak denetim gerçekleştirdiklerini belirten ve Kocaeli Ticaret İl Müdürlüğü ekipleriyle birlikte denetimlere ara vermeden devam edeceklerinin altını çizen Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların ilgili konularda şikayetleri oluşması durumunda belediyenin 0 (535) 665 40 40 numaralı Whatsapp Çözüm Hattı’na bildirmelerini istedi.