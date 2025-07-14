Kocaeli Gölcük Belediyesi’nin yaz spor etkinlikleri kapsamında düzenlediği Plaj Voleybolu Turnuvası, çekişmeli mücadelelere sahne olan final müsabakalarının ardından son erdi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Gölcük Belediyesi yaz spor etkinliklerinin açılış turnuvası olan Plaj Voleybolu Turnuvası, büyükler kategorilerinde tamamlandı. Spor Kenti Gölcük'te 146 takım, 292 sporcunun katılımıyla, büyük bir rekabete sahne olan Plaj Voleybolu Turnuvası, ilçeye renk ve heyecan kattı. Değirmendere Yüzbaşılar sahilinde; coşkusu bir an olsun azalmayan turnuvada; birbirinden çekişmeli maçlar oynandı. Turnuva büyükler kategorilerde oynanan final müsabakaları ile sona erdi.

DERECEYE GİRENLER ÖDÜLLENDİRİLDİ

Turnuvanın finaline katılan Gölcük Belediyesi Başkan Yardımcısı İbrahim Uzuner, şampiyon takımların sporcularına ödüllerini takdim etti. Dereceye giren sporcuları tebrik eden Uzuner, “Turnuvaya katılan tüm takımlarımıza, maçları yakından takip eden seyircilerimize, hakemlerimize ve turnuvanın düzenlemesinde emeği geçen spor birimimize çok teşekkür ediyorum” dedi.

VOLEYBOLDA HEYECAN KÜÇÜKLER KATEGORİLERİNDE SÜRECEK

Spor Kenti Gölcük hedefiyle düzenlenen yaz spor etkinlikleri; 18-19-20 Temmuz’da küçükler kategorilerinde yapılacak Plaj Voleybolu Turnuvası ile devam edecek.