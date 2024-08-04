Kocaeli’de Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye’nin İran’da suikasta uğraması ve İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları protesto edildi.

Kocaeli Gönüllü Kültür Teşekkülleri ve Gebze Sivil Dayanışma Platformu tarafından Hamas Siyasi Büro Lideri İsmail Haniye ve Filistin için organize edilen, "Kocaeli Filistin Konvoyu ve Gebze Mitingi" on binlerce vatandaşın katılımıyla gerçekleştirildi. İsrail’in lanetlendiği ve Haniye’nin anıldığı konvoy, yürüyüş ve mitingde Filistin ve Gazze’de yaşanan soykırım protesto edildi.

İzmit Eski İnterteks Fuar Alanından yüzlerce aracın hareketiyle başlayan konvoy, Gebze merkeze kadar devam etti. Gebze Eskiçarşı’dan kent meydanına kadar yapılan ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, protokol üyeleri ve on binlerce vatandaşın katıldığı yürüyüş kent meydanında son buldu.

"Hakkı haykırmak için bir aradayız"

Mitinge katılan vatandaşlarla bir arada olmaktan gurur duyduğunu söyleyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Hakkı tavsiye etmek için bir aradayız. Hakkı haykırmak için bir aradayız. Zulme karşı durmak için bir aradayız. Şehit İsmail Haniye bundan bir vakit önce bugün tüm dünyadaki Müslümanları ve haktan yana olanları Gazze’deki zulme karşı, Filistin’deki zulme karşı bir araya gelmeye davet etti. Dedi ki, ’Toplanın zulme karşı sesinizi yükseltin, zalimlere karşı sesinizi yükseltin’. Ve o davetin günü gelmeden kendisi Rabbine kavuştu. Şahadet şerbetini içti. Şahadet şerbetini içen İsmail Haniye’yi rahmetle anıyorum" dedi.

"Gazze’de olan asla bir savaş değildir"

Başkan Büyükakın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Az önce arkadaşlarımızın ekrana yansıttığı bir video vardı. Orada, benim buradan gördüğüm çocuklarımıza benzer çocuklar vardı. Babaların omuzlarında oturuyor şimdi çocuklar. Ama oradaki çocukların gözlerinde o korkuyu ve travmayı gördünüz değil mi? O çocuklar gözleri korkuyla yerinden çıkmış çocuklar. O masum çocukların acısını hissetmeniz için sadece bir an kendi evlatlarınız olduğunu düşünün. Birçoğunuz yanınızda eşlerinizle, çocuklarınızla gelmiş, kız kardeşleriyle, anne ve babası ile gelmiş. Analarınızın, bacılarınızın başlarına bombalar yağdığını düşünün bir an. Aşağı yukarı Gazze’nin nüfusu Kocaeli’den biraz fazladır. Kocaeli’deki tüm insanların başına bombalar yağdığını düşünün. Ateş düştüğü yeri yakar ama o insanların düştüğü hali bir düşünün ve sadece hissedin. Bunun için Müslüman olmaya da gerek yok sadece yürek taşımaya gerek var. İnsan olmaya ihtiyaç var. Çünkü bunu sadece hayvandan daha aşağı olanlar hissedemez. Az önceki gösterilen diğer bir videoda Avrupa Parlamentosunda katıldığımız bir toplantıdan bir görüntüydü. Orada ’Ukrayna’daki çocuklar ve kadınlar için bir şeyler yapalım, Rusların zulmüne karşı ses çıkaralım, bu yaptırımlar az geliyor daha fazlasını yapalım’ diyorlardı. Söz istedim ve dedim ki; ’Evet yapalım’. Dünyanın neresinde olursa olsun. Zulme uğrayan kim olursa olsun masum çocuklar, kadınlar, eli silah tutmayan masum erkekler, bunların hepsi koruma altında olmalıdır. Zalimler kime zulmediyorsa nerede bir savaş suçu işleniyorsa ki Gazze’de olan asla bir savaş değildir. Orada adı devlet olan bir terör devletinin saldırısı ve terör eylemi vardır. Orada bir soykırım vardır"

"Şeref ile taşıyacağım"

Kocaeli Gönüllü Kültür Teşekkülleri Dönem Başkanı Muhammed Hanefi Akbulut ise "Bundan bir ay önce İsmail Haniye’yi ziyaret ettiğimde bana bir rozet hediye etmişti. Bana kendi yakasından çıkartıp rozetini benim yakama takmıştı. Bu Filistin bayraklı rozeti, bundan sonraki hayatımda şeref ile taşıyacağım" ifadelerini kullandı.