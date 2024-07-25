Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, huzurevi sakinlerinin hayatlarına dokunmaya devam ediyor. Huzurevi sakinleri, Büyükşehir’in ‘Hayatın İçindeyim Projesi’ kapsamında serin sularla buluştuKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, “Hayatın İçindeyim Projesi” kapsamında çınarlarımızın aktif ve sürdürülebilir hayatın içerisinde yer almalarına yönelik düzenlediği çeşitli etkinliklerle bireylere destek oluyor. Pek çok kişinin denizin serin sularıyla buluşma isteğinin olduğu şu günlerde Kocaeli Huzurevi sakinleri, Büyükşehir Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü’ne başvurarak, denize gitme talebinde bulundu. Bu talep üzerine harekete geçen Büyükşehir, yaz aylarının kavurucu sıcaklarında ihtiyaç duyulan deniz keyfini huzurevi sakinlerine sundu. 65 yaş üstü vatandaşlar yaz sıcaklarında denizin serin sularıyla buluşarak, keyifli bir gün geçirdi.

ÇINARLARIMIZ SERİN SULARDA SERİNLEDİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü, “Hayatın İçindeyim Projesi” kapsamında 65 yaş üzeri vatandaşların sosyal hayattan kopmadan keyifli vakit geçirebilecekleri etkinlikler düzenliyor. Bu bağlamda huzur evinde yaşayan 65 yaş üzeri vatandaşların denize gitme talebine olumlu yanıt veren Büyükşehir, eli öpülesi çınarlarımızın Kandıra Kumcağız sahilinde denize girebilmeleri için gerekli olanakları sağladı. Huzur evinden gelen talebi gerçekleştiren Büyükşehir Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri, 65 yaş üzeri 30 vatandaşı Kandıra Kumcağız sahiline ulaştırdı. Ayrıca vatandaşlara rahat edebilmeleri için şezlong ve şemsiye desteği sunuldu. Tüm gün denizin tadını doyasıya çıkaran 65 yaş üzeri vatandaşlar, kendilerini sunulan imkânlardan dolayı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.