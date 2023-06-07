Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, 2020 yılında pandemi dönemi nedeniyle ara verilen İtfaiyeci eğitimlerine tekrar başladı. Büyükşehir İtfaiyesi, 10 yılda yurtiçi ve yurtdışından 2.171 itfaiyeciye eğitim vererek, adeta mesleki eğitim akademisine dönüştü.KOCAELİ (İGFA) - Türkiye Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi işbirliği kapsamında, ülkemizin diğer illerinin yanı sıra farklı ülkelerden gelen itfaiyecilerin de katılımıyla sürdürülen eğitimler ilk kez 2010 yılında başladı. 2010 yılından bu yana süren eğitimlere pandemi döneminde ara verilmişti.

10 yıl süren eğitimlerde 89 grupta Türkiye’den 2 bin 20 ve yurtdışından 151 olmak üzere 2 bin 171 itfaiyeciye eğitim verildi. Eğitimlere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Makedonya, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Tataristan, Moldova, Moritanya, Filistin, Tunus, Libya, Komor Adaları, Şili, Kolombiya, Arjantin, Venezuela olmak üzere toplam 16 ülkeden itfaiyeciler katılım sağlamıştı.

Pandemi döneminde ara verilen eğitimler yeniden başladı.

90’ıncı eğitim grubu kapsamında Bilecik, Kastamonu-Taşköprü, Adıyaman-Besni, Zonguldak-Karadeniz Ereğli’den Kocaeli’ne gelen 15 itfaiyecinin eğitimleri başladı. 3 hafta süren eğitimler, Sanayi Mahallesi Ömer Türkçakal Bulvarı üzerinde yeni hizmete alınan İtfaiye Dairesi Başkanlığı hizmet binasının hemen arkasında yeniden tesis edilen İtfaiye Eğitim Merkezi KOBİTEM’de veriliyor.

3 HAFTALIK UYGULAMALI EĞİTİM

Eğitim merkezinde bulunan uygulamalı simülatörler vasıtasıyla Yapısal Yangınlar, Akaryakıt Yangınları, Gaz Yangınları, Trafik Kazalarında Teknik Kurtarma, Kentsel Arama ve Kurtarma, Yüksek Açı Kurtarma, Tehlikeli Maddelere Müdahale başta olmak üzere birçok konuda eğitimler uygulamalı olarak gerçekleştiriliyor. Ulusal anlamda son olarak, geçtiğimiz Şubat ayında gerçekleşen ve asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem sonrası gerçekleştirdiği Arama ve Kurtarma faaliyetlerinde gösterdiği başarı ile adından söz ettiren; bilgi, tecrübe ve donanımıyla ülkemizin başta gelen itfaiye teşkilatları arasında bulunan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, verdiği eğitim hizmetleri ile de bu alanda üst seviyelerde yer alıyor.