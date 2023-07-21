Kocaeli Büyükşehir İtfaiyesi, aşırı sıcakların yaşandığı bu günlerde orman yangınlarına karşı herkesi dikkatli olmaya çağırdıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, havaların aşırı ısınmasıyla birlikte ortaya çıkabilecek orman yangınlarına karşı uyarıda bulundu. Mangal, sigara ve rastgele atılan şişelerin orman yangınlarına davetiye çıkardığını, sıcak havayla kuruyan otlar ve yaprakların küçük bir kıvılcımla tutuşmaya elverişli hale geldiğini belirten İtfaiye yetkilileri, vatandaşlardan da bu duruma karşı çok dikkatli olmalarını istedi.

SİGARA İZMARİTİ YANGIN SEBEBİ

Kocaeli Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığından şu uyarılarda bulunuldu; ‘’Ormanları yangınlara karşı korumak için piknik ateşini kontrollü yakmak, ateşi tam olarak su dökerek söndürmek gerekiyor. Araçlarda seyir halinde iken pencereden atılan sigara izmariti orman yangınlarının bir başka sebebini oluşturuyor. Yine piknik sonrası ormanda bırakılan ya da kırılıp atılan cam şişeler güneş ışığıyla birlikte mercek etkisi yaparak yangına sebep oluyor. Ayrıca yasaklanmış olan anız yakmak da yanlış davranış örnekleri arasında yer alıyor ve orman yangınlarına sebebiyet veriyor.

EKOSİSTEMİ YOK EDİYOR

Dikkatsizce bir davranış hektarlarca ormanı kısa sürede yok edebiliyor. Yangınlar her şeyden önce oksijen kaynaklarımız olan bitki örtüsünün yok olmasına neden oluyor. Orman yangınları, yangın alanından kaçma olanağı olmayan tüm canlıları; yavrularını, yuvalarını ve hatta yumurtalarını bile yakarak yok olmalarına neden oluyor. Bitkilerin tohum ve fidelerini de yok eden yangın, bitkilerin ve hayvanların doğal yaşamını tamamen kökünden kazıyarak yok ediyor.