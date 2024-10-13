14. Kocaeli Kitap Fuarı, bu akşam kapılarını kapatıyor.KOCAELİ (İGFA) - 14. Kocaeli Kitap Fuarı, seneye yeniden buluşmak dileğiyle bu akşam kapılarını kapatıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Kongre Merkezinde 530 yayınevi, 980 söyleşi, onlarca yazar ve şairin yanı sıra stantlarda yerini alan bir milyona yakın kitapla düzenlediği fuarın bugün son günü.

Fuarda yine söyleşiler, etkinlikler, yazar imzaları ve dünyanın en seçkin yazarlarının elinden çıkmış kitaplar sizleri bekliyor.

Aileler, çocuklar, gençler ve her yaştan kitap tutkunları, sevdiklerinizin elini tutup fuara gelin. 14. Kocaeli Kitap Fuarının son gününü kaçırmayın.