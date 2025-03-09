KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir’in Ramazan ayında Mevlevi Evi’nde düzenlediği kültür söyleşilerinin konuğu Kocaeli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Cançelik oldu. “Aşk Aynasında Hz. Mevlana” konulu söyleşide konuşan Cançelik, Kocaelililere maneviyat yüklü bir gece yaşattı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayı etkinlikleri kapsamında “Aşk Aynasında Hz. Mevlana” konulu söyleşi gerçekleştirdi. Söyleşinin konuğu olan Kocaeli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Cançelik, Mevlana Celâleddin Rumi’nin aşk ve sevgi üzerine derin ve evrensel bakış açısını dinleyicilere aktardı. Mevlana’nın öğretilerini günümüz insanının hayatına nasıl adapte edebileceğini ifade eden Cançelik; aşkın, insanı yokluk âlemine adım attıran kutsal bir bağ olduğunu vurguladı.

MEVLEVİ EVİ’NİN HUZURLU ORTAMINDA SOHBET

Katılımcılar program sonrasında Mevlevi Evi’nin huzurlu ortamını gezerek, Mevlana'nın öğretilerini derinlemesine hissetme ve manevi mirasını keşfetme fırsatı buldu. Söyleşi sonunda katılımcılar, Doç. Dr. Ali Cançelik’e sorularını yönelterek, daha derinlemesine bir sohbet gerçekleştirdi.