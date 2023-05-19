Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Potasız Okul Kalmasın Projesiyle okullara voleybol ve basketbol sahaları yapıyor. 120 okula daha saha yapımı için 9 firma teklif verdiKOCAELİ (İGFA) - “Spor Kenti Kocaeli” mottosuyla kent genelinde spora destek veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Potasız Okul kalmasın Projesi kapsamında kent genelinde 120 okula daha basketbol ve voleybol sahası yapıyor. Büyükşehir Belediyesi’nin öğrenciler için yaptığı projenin ihalesi Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı-Etüt Ve Proje Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi İhale Salonu’nda düzenlenen elektronik ihaleye 9 firma teklif verdi. İhalede en düşük teklif Ecenaz Yol Yapım tarafından 30 milyon 779 bin 759 TL olarak verildi. İhalede verilen teklifler komisyon tarafından incelendikten sonra değerlendirmeye alınacak.

120 OKULA 150 GÜNDE SAHA YAPILACAK

Kocaeli’de bir yandan spor yapmaya elverişli mekanları oluşturmaya devam eden Büyükşehir, bir yandan da bahçesi müsait okullara basketbol ve voleybol sahaları yapıyor. Büyükşehir, Potasız Okul Kalmasın Projesi kapsamında kent genelinde 120 okula basketbol ve voleybol sahası yapılması için ihaleye çıktı. İhaleyi kazanan firma sahaların yapımında 12.722 ton asfalt, 266 adet Basketbol Potası,145 takım Voleybol Takımı, 70.023 m² Akrilik Boya, 3.000 m² Tel Çit kullanacak. Proje yer tesliminden sonra yaklaşık 150 takvim gününde bitirilecek.