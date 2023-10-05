Türkiye’nin ziyaretçi sayısı, etkinlik ve katılımcı açısından en büyük kitap fuarı olan, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği Kocaeli Kitap Fuarı, 13. kez kapılarını açmaya hazırlanıyor.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli'de Kitap Fuarı geleneği sürüyor. Cumhuriyet Bulvarı’nda ağaçlar kitap açacak



Kocaelili kitapseverleri kağıdın büyülü dünyasıyla buluşturacak 13. Kocaeli Kitap Fuarı, 07-15 Ekim tarihleri arasında Kocaeli Kongre Merkezinde 530’un üzerinde yayınevi, sahaf ve STK’nın yanı sıra 750’den fazla etkinlikle kitap tutkunlarına tekrar ‘’merhaba’’ diyecek.

5 BİN KİTAP AĞAÇTAN TOPLANACAK

Fuar öncesinden Kocaelililerin dört gözle beklediği, artık adı fuarla beraber anılan bir klasik daha 6 Ekim Cuma sabahı tekrar yaşanacak.

Bir Kitap Fuarı geleneği olarak Cumhuriyet Bulvarında ağaçlar tekrar kitap açacak. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın katılımıyla saat 7.30’da başlayacak etkinlikte Cumhuriyet Bulvarı’ndaki tarihi çınar ağaçlarına 5 bin adet kitap asılacak. Başkan Büyükakın, okula giden öğrenciler, işe giden vatandaşlar ve kitapseverler, hep birlikte ağaçlardan kitap toplayacak.