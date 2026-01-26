Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından üreticilere yönelik sağlanan 'yem bitkisi tohumu', 'zirai gübre' ve 'doğal salma yumurta tavukçuluğu' destekleri için talep toplama süreci başladı.

Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmada, çiftçiler desteklerden yararlanmak için belirlenen noktalara müracaat ediyor. Başvuru merkezlerinde, özellikle tarımsal potansiyeli yüksek olan Kandıra bölgesinde yoğunluk yaşandığı gözlenirken, işlemlerin numaratör sistemiyle sıra alınarak yapıldığı bildirildi.

Başvurular için 2026 ÇKS belgesi şart

Yem bitkisi tohumu ve zirai gübre desteğinden faydalanmak isteyen üreticilerin, 2026 yılı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) belgeleriyle başvuru yapması gerekiyor.

İzmit, Kartepe, Başiskele, Derince ve Körfez ilçelerindeki çiftçiler Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı'na, Kandıra'daki üreticiler ise Kandıra Belediyesi yeni hizmet binasındaki birime 30 Ocak Cuma günü mesai bitimine kadar başvurabilecek.

Başvuru takvimi ilçelere göre farklılık gösteriyor. Gebze, Darıca, Çayırova ve Dilovası'ndaki çiftçilerin Büyükşehir Gebze Hizmet Binası'na, Gölcük ilçesindeki üreticilerin ise Gölcük Ziraat Odası'na 26-27 Ocak tarihlerinde (bugün ve yarın) talepte bulunabileceği kaydedildi.

'Doğal Salma Yumurta Tavukçuluğu Projesi' başvurularının ise güncel hayvancılık işletme belgesiyle sadece Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı'na 30 Ocak Cuma gününe kadar yapılabileceği belirtildi.