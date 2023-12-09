Kocaeli’nin Gebze ilçesinde palet fabrikasında çıkan yangın tüm fabrikaya sardı. Gecenin karanlığını alevler aydınlattı.

Yangın, Gebze ilçesi Barış Mahallesi 1805/3. Sokakta bulunan bir palet fabrikasında meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle fabrikada yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye başladı. Yangın tüm fabrikayı sararken gecenin karanlığını gökyüzüne yükselen alevler aydınlattı. Yaralı olup olmadığı bilgisine henüz ulaşılamadı.