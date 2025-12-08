Kartepe Belediyesi tarafından düzenlenen kültür sanat etkinlikleri kapsamında "Karınca Kararınca" adlı çocuk oyunu sahnelendi.
Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde çocuklarla buluşan tiyatro ekibi, renkli dekor ve kostümlerle zenginleştirilen oyunu sahneye koydu. Yoğun ilgi gören gösteride çocuklar, interaktif sahnelerle eğlenceli vakit geçirdi.
Belediyeden yapılan açıklamada, çocukların sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sunan benzer etkinliklerin yıl boyunca devam edeceği bildirildi.
Kaynak: İHA