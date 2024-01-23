"Dirençli şehir Kocaeli" hedefiyle 5 ilçede başlayan kentsel dönüşüm hamlesi devam ederken, Cedit’te binalar yükselmeye başladı, kira yardımı da artırıldı.

17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’ni ağır şekilde yaşayan Kocaeli, aradan geçen zamanda yapılan çalışmalarla yaralarını sardı. Bu süreçte Büyükşehir Belediyesi, birinci derecede deprem bölgesinde yer alan Kocaeli’de 1999 depreminde yaşanan acının ve kayıpların tekrarlanmaması adına ve depreme karşı daha güvenli kent oluşturmak için kentsel dönüşüm projelerine hız verdi.

Zaman içerisinde yıpranan yapıları iyileştirerek depreme dayanıklı konutlarla Kocaelili vatandaşlara güvenli yaşam alanları oluşturmayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, riskli ve rezevr alan ilan edilen bölgelerde Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığıyla koordineli şekilde kentsel dönüşüm çalışmalarını sürdürüyor.

Büyükşehir bu kapsamda ülke tarihinin en büyük kentsel dönüşümlerinden İzmit Cedit Mahallesi’nde kentsel dönüşüm projesini TOKİ ile birlikte hayata geçirdi. Cedit Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında 126 dönüm alanda hak sahipleriyle birebir görüşülerek, tarihin en yüksek anlaşma oranı olan yüzde 99 ile uzlaşma sağlandı. Cedit Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında bin 753 hak sahibiyle görüşüldü. Bin 662 hak sahibiyle anlaşma sağlandı. Tüm altyapı çalışmaları Büyükşehir Belediyesi tarafından üstlenildi ve 100 milyon TL bütçe aktarıldı.

Cedit Kentsel Dönüşüm Projesinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi hak sahiplerini mağdur etmedi. Bağımsız birimi bulunan hak sahiplerine (işgalci veya tapulu) kira yardımı yapılıyor. 2021 yılı ekim ayı itibariyle kira bedellerinin ödemesine başlandı. Her ayın 20-30’u arası kira yardımı ödemeleri yapılıyor. 2024 yılı ocak ayı itibariyle kira yardımı bağımsız birim başına aylık 2 bin 500 TL’den 3 bin 750 TL’ye çıkarıldı.

Proje alanında çalışma

Cedit Mahallesinde bulunan 494 yapı kontrollü bir şekilde yıkıldı. 28 Temmuz 2022’de Cedit Kentsel Dönüşüm projesinin ihalesi yapıldı. 30 Eylül 2022 tarihinde Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından yer teslimi yapıldı. Kentsel Dönüşüm Proje alanında çalışmalar devam ediyor. Proje alanında temel kazıları, hafriyat ve beton santralinin kurulum süreci tamamlandı.