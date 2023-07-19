Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, Milli İrade Meydanında çalışmaları incelediKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Milli İrade Meydanındaki çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu çalışmaları inceledi.

Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, tamamlandığında dünya meydanlarıyla boy ölçüşecek Milli İrade Meydanındaki çalışmaları inceledi.

Genel Sekreter Gündoğdu’ya Yapı Kontrol Dairesi Başkanı Serkan Ihlamur eşlik etti. Gündoğdu, projede gelinen durum hakkında firma yetkililerinden bilgi aldı.

BÖLGENİN CAZİBE MERKEZİ OLACAK

50 bin metrekare büyüklüğe sahip Milli İrade Meydanı tamamlandığında bölgenin cazibe merkezi olacak. Milli İrade Meydanı’nda içerisinde değişebilir ve yenilenebilir olarak öngörülen, öğrenme, paylaşma ve hareket fonksiyonlarına hizmet eden toplam 2 bin 796 m² tek katlı parçalı kapalı alan yer alacak. Alan içerisinde ayrıca 125 kişilik çok amaçlı salon, fitness ve spor stüdyosu, kitap kafe, eğitim atölye ve sınıfları, kafe yapıları bulunuyor.