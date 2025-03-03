KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir, mübarek Ramazan ayını düzenlediği birbirinden anlamlı etkinliklerle yaşamaya ve yaşatmaya devam ediyor. Milli İrade Meydanı’nda Kocaeli Dini Yayınlar Fuarı’nı açan Büyükşehir; çocuk etkinlikleri, söyleşiler ve dinletileriyle de vatandaşlara farklı bir Ramazan keyfi sunuyor.

MEYDAN, RAMAZAN’IN GÜZELLİĞİYLE SÜSLENDİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Ramazan öncesinde birlik ve beraberliğin kentteki adeta simgesi haline gelen Milli İrade Meydanı’nı gelin gibi süsledi. Alanın ortasına Ramazan Ayı’nı simgeleyen yarım ay heykeli ve alanın girişine ışıklı taglar konularak misafirler karşılanıyor. Ayrıca havuz ışıklandırması da yapılan Milli İrade Meydanı unutulmaz görüntülere sahne oldu.

ÇOCUKLARLA RAMAZAN NEŞESİ

Milli İrade Meydanı’ndaki Kocaeli Dini Yayınlar Fuarı ve bu kapsamdaki etkinlikler 13.-00-23.00 saatleri arasında Kadir Gecesi’ne kadar devam edecek. Ramazan etkinliklerinin merkezi olan Milli İrade Meydanı her gün konuklarını ağırlayarak bu anlamlı aya yakışır etkinlikler ile Ramazan tüm maneviyatı ile yaşatılacak.

YUSUF DURU’DAN ÇOCUKLARA KADİM MASALLAR

Milli İrade Meydanı’ndaki Ramazan ayının ilk günkü konuğu meddah Yusuf Duru oldu. Sanat Kafe’de çıkılan hikâye yolculuğunda kelimeler zamanın ötesine geçti. Sanat Kafe’den Kaf Dağı’nın ardına uzanan yolculukta çocukların hayal dünyası daha da genişlerken, Yusuf Duru’nun eşsiz hikâyeciliğinde Anadolu topraklarının kadim karakterleri günümüz dünyası ile buluştu. Yusuf Duru ayrıca çocuklarla birlikte kendisini izlemeye gelen anne-babalara da seslendi.

“ÇOCUKLARINIZI CAN KULAĞIYLA DİNLEYİN”

Çocukların hayal dünyasına önem verilmesi gerektiğine dikkat çeken Duru, “Çocuklarınızla konuşurken mutlaka göz temasına önem verin. Onları can kulağıyla dinlediğinizi hissettirin. Ben çocukken anneme bir şey söylemek istediğimde sürekli ‘anne anne’ diye seslenirdim. Bunun nedeni annemin dikkatini kendi üzerimde toplamaktı. Onları dinleyin ve hayal dünyalarındaki sözlerine her zaman değer verin” şeklinde konuştu.

ÇOCUKLAR İÇİN RESİM VE KAT’I ETKİNLİKLERİ

Söyleşi öncesinde Sanat Kafe’de çocuklar için resim etkinliği gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediye Konservatuvarı Resim Eğitmeni Aynur Haras, çocuklara Ramazan’a özgü bir boyama yaptırdı. Çocuklar eğitmenleri gözetiminde kandil resimlerini diledikleri renkleri kullanarak boyadı. Ramazan’ın ikinci gününde ise bu defa Büyükşehir Belediye Konservatuvarı Kat’ı eğitmeni Özlem Ergün miniklerle bir araya geldi. Bu güzel ve geleneksel sanat hakkında bilgi aktaran Ergün daha sonra çeşitli uygulamalar yaptırdı.

VOLKAN ABİ İLE KUKLA ŞOV

Akşam saatlerinde Sanat Kafe’de gerçekleştirilen “Volkan Abi Kukla Şov” minik izleyicilerin neşesi ve kahkahalarıyla yankılandı. İnteraktif şovda çocuklar hayal dünyalarını sahneyle buluşturdu.