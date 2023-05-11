Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, “Doğal Salma Yumurta Tavukçuluğu Projesi”nde üreticilere yüzde 50 hibeli yerli ırk Atak-S yarka tavuk, yem ve kümes ekipmanı desteği veriyorKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesince, kentte yumurta tavukçuluğun geliştirilmesi ve çiftçilerin gelir düzeyinin artırılması amacıyla geçtiğimiz yıllarda hayata geçirilen, “Doğal Salma Yumurta Tavukçuluğu Projesi” kapsamında, bu yıl da çiftçilere yüzde 50 hibeli tavuk, yem ve kümes ekipmanı desteği sağlanacak. Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen projeyle Türkiye’nin ilk yerli ve ödüllü yumurtacı tavuk ırkı olan Atak-S yarka tavuk desteği için müracaatlar alınmaya başlandı.

ÇİFTÇİLERİN YÜZÜ GÜLÜYOR

Turizm, sanayi, eğitim ile tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin bir arada yapıldığı nadir kentlerden biri olan Kocaeli'de, Büyükşehir Belediyesinin çiftçilere yönelik destekleri bu yıl da artarak zirve yapıyor. Kentte, tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi ve çiftçilerin gelir düzeyini artırıcı alternatif projeleri tek tek hayata geçiren Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın öncülüğünde, sürdürülebilir tarım anlayışıyla her yıl çiftçilere verdiği can suyu desteklerle üreticilerin yüzünü güldürmeye devam ediyor.

PROJE ÖDÜLE LAYIK GÖRÜLMÜŞTÜ

Büyükşehir, Türkiye Tarım Şehirleri Birliği tarafından ödüle layık görülen, “Doğal Salma Yumurta Tavukçuluğu Projesi” kapsamında, üreticilere yüzde 50 hibeli 16-18 haftalık Atak-S cinsi yerli tavuk, yemlik, suluk ve tavuk yemi desteği sağlayacak. Doğal ortamlarda beslenen, hastalıklara dirençli ve yılda en az 280 gün yumurtlama özelliğine sahip yerli ve milli Atak-S yarka tavuklar, gelecek kuşaklar için sağlıklı bir dünyada yaşama ve sağlıklı beslenme hakkının savunulmasına da katkı sağlayacak.