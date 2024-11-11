Kocaeli Büyükşehir, ‘Hayatın İçindeyim’ projesi kapsamında 65 yaş üstü çınarlarımıza beslenme eğitimi verdi.KOCAELİ (İGFA) - Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen ‘Hayatın İçindeyim’ projesi kapsamında 65 yaş üstü bireylere eğitimler verilmeye devam ediliyor. Bu kapsamda düzenlenen ‘65 Yaş Üstü Bireylerde Sağlıklı Beslenme’ seminerindekatılımcılara hastalıklarda beslenmenin nasıl olması gerektiği, kullanılan ilaçların beslenmeye etkisi, obezite ve korunma yolları gibi bilgiler verildi.Günlük yeme-içme alışkanlıklarına dair tüm soruların cevap bulduğu etkinlikte doğru bilinen yanlışların altı çizildi. Ayrıca vatandaşlara yaş almaya bağlı vücudun yapı ve işlevlerinde oluşan değişiklikler konusunda da uyarılar yapıldı.

DOĞRU BESLENMENİN YOLLARI

Eğitimde tek tip beslenmenin yerine tabaklarda çeşitlilik vurgusu yapıldı. Her renk sebzenin kendine has bir faydasının olduğunun altını çizen Büyükşehir diyetisyeni, yaş alımına bağlı olarak zayıflayan bağışıklığın desteklenmesi konusunda sebzelerin aktif rol oynadığını söyledi. Sağlığa uygun beslenmenin yeterli miktarda sebze, tahıllar ve proteinden geçtiğini aktaran beslenme uzmanı, meyveler konusunda porsiyonlara dikkat uyarısında bulundu. Yaşa bağlı kilo kontrolünde sorun yaşayanlar içinse düzenli tartılmanın önemini vurguladı.

EMEKLİLİK DURAĞANLIĞINDAN KURTARIYOR

Etkinliğe katılan Levent Bahadır,‘’Emeklilik meclisi yönetim kurulu üyesiyim,emekli olalı 4 sene oldu. Emeklilik sonrası durağan bir yaşantım olmadı. Hayatın İçindeyim projesi etkinliklerine elimden geldiğince katılmaya çalışıyorum’’ dedi. Projenin emeklilik sonrası yaşanan anti sosyalliğin önüne geçtiğini vurgulayan Bahadır Bey, ‘’Belli bir yaştan sonra sosyal olmak çok önemli, burada herkes birbirine çok saygılı, Büyükşehir personeli ailemizden biri gibi oldu. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim’’ ifadesini kullandı. Katılım sağlayan büyüğümüz Selma Gürbüz ise etkinlik hakkında, ‘’Sebzelerin renklerini hiç düşünmemiştim. Aynı yemeğin üst üste yenmemesi gerektiğini öğrendim. Emekli olduktan sonra hiç böyle etkinliklere katılmamıştım. Bundan sonra takip edip katılmak istiyorum. Hem kendime hem de çevreme anlatmak için çok değerli bilgiler. Büyükşehir’e ve Tahir Bey’e teşekkür ederim’’şeklinde konuştu.