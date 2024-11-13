Kocaeli Büyükşehir, Gebze Osman Yılmaz Mahallesi İstanbul Caddesi’nde aşırı yağışlar nedeniyle oluşan su birikintisi sorununu çözdü.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Gebze Osman Yılmaz Mahallesi İstanbul Caddesi’nde yapılan çalışmayla aşırı yağışlar nedeniyle oluşan su birikintisi sorununa köklü çözüm getirildi.Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, Gebze Osman Yılmaz Mahallesi İstanbul Caddesi’nde, aşırı yağışlar nedeniyle oluşan su birikintisi sorununu yapılan çalışmayla çözerek, sürücülerin ve çevre esnafın mağduriyetini giderdi.

MAĞDURİYET GİDERİLDİ

Esnafın yaşadığı probleme duyarsız kalmayarak harekete geçen ekipler, İstanbul Caddesi’ndeki asfaltı,trimer makinesi ile kazıyarak, plentmiks temel ve binder asfalt serdi.Ayrıca, yola boyuna eğim verilerek, yağmur suyu ana hattı ile ızgaralarıyenilendi. Böylece yağışlarda caddede su birikintilerinin oluşmasının önüne geçilmiş oldu. Gece yapılan çalışmayla sürücülerin, yayaların ve esnafın mağduriyeti giderilmiş olurken,iş yerini su basması nedeniyle mağduriyet yaşayan esnaf, yapılan çalışmayla İstanbul Caddesi’nde artık su birikintisi yaşamadıklarını belirterek Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

ESNAFTAN TEŞEKKÜR

İstanbul Caddesi’nde spor salonu işleten ve su birikintisinden dolayı iş yerinisu basanEser Özgüner, aşırı yağış sonrası yolda biriken suyun dükkânında baskına neden olduğunu belirterek, “Kronikleşmiş bu probleme, Büyükşehir Belediyesi duyarsız kalmadı. Köklü bir çözüm getirdi. Başkan Tahir Büyükakın’a ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.